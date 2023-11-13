المقاومة تستهدف قوة صهيونية خاصة بقذيفة TBG.. وارتفاع قـ تلى الاحتلال لـ45

ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية أن عمليات المقاومة تستمر في اليوم ال٣٨ من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وقالت قبل قليل إن مقاومي القسام استهدفوا قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بشمال غزة.



وذكرت أن المقاومين هاجموا القوة العسكرية الصهيونية بقذيفة "TBG" شمال بيت حانون.



يأتي ذلك فيما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع عدد ق.تلى الجنود الصهاينة إلى 45 منذ بدء العملية البرية على غزة.



من ناحية أخرى، ذكر مدير وكالة الأونروا أن عملياتها ستتوقف في غزة في غضون الـ 48 ساعة القادمة حيث لا يسمح بدخول الوقود.



وسبق اليوم أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، أن البحرية الإسرائيلية ضربت أحد منشآتها في جنوب غزة.



وقالت الأونروا إن ضربة يوم الأحد تسببت في "أضرار جسيمة" لدار الضيافة في رفح، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حيث غادر موظفو الأمم المتحدة المرفق قبل 90 دقيقة من الهجوم.