بعد نفاد الأكسجين.. كيف يعيش الأطفال المبتسرون في أكبر مستشفى بغزة؟

مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف والحصار والتهجير لأبناء الشعب الفلسطيني في مستشفيات ومدارس ودور عبادة ومنازل قطاع غزة، يحرم الأطفال الفلسطينيون من جميع حقوقهم وأولها الحياة!.

وعن مصير الأطفال المبتسرين -حديثي الولادة- كشف الدكتور محمد أبو سلمية، مدير الشفاء، أكبر مستشفي في غزة، أنه مع مواصلة القوة النارية الإسرائيلية قصف الشوارع المحيطة مع نفاد احتياطيات الوقود المتبقية أصبحت المستشفى غير قادرة على العمل.

قطاع غزة

وأضاف مدير مستشفي الشفاء في تصريحات تليفزيونية جديدة أن الأطفال المبتسرين - الخدج- في أكبر مستشفى في غزة يتم لفهم ببطانيات من الألمنيوم “الفويل” ووضعهم بجوار الماء الساخن في محاولة يائسة لإبقائهم على قيد الحياة.

وأكد الدكتور محمد أبو سلمية أن العاملين في مستشفى الشفاء يكافحون لإبقاء الأطفال حديثي الولادة على قيد الحياة بعد نفاد إمدادات الأكسجين، منبهًا: “كان على الأطباء نقل الأطفال يدويا من حاضنات وحدة الأطفال حديثي الولادة إلى مكان آخر من المستشفى”.

وتابع: “تظهر الصور العديد من الأطفال حديثي الولادة الذين تم إخراجهم من الحاضنات في المستشفى حيث نُقلوا معا في سرير واحد”، مشيرًا: “مات العديد من الأطفال أثناء وجودهم في وحدة العناية المركزة والحضانة خلال اليوم الأخير وسط استمرار قصف إسرائيل وحصارها لغزة في أعقاب 7 أكتوبر”.