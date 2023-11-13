كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادة الإعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد

حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على الإعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وذلك بعد إستيفائها كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على ذلك الإعتماد ، وقد سبق هذا الإعتماد حصول الكلية على شهادة الإعتماد البرامجى وإعتماد جميع برامجها الدراسية فى المجالات الطبية المختلفة.

كلية الطب بالقوات المسلحة

وتسعى كلية الطب بالقوات المسلحة على مواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مختلف مراحل المنظومة التعليمية لإعداد أجيال جديدة من الأطباء المتسلحين بكل ما هو جديد فى المجالات الطبية التخصصية المختلفة وبما يسهم فى تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف المنشآت التعليمية العسكرية.