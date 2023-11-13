محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء فى بنها .. صور

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وشدد المحافظ خلال الحملة المكبرة التي قادها المحافظ بمدينة بنها بمنطقة الفيلات لإزالة أدوار مخالفة أنشِئت بدون ترخيص بعدد من العمارات السكنية، على رؤساء المدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.

أكد المحافظ أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

في سياق متصل تمكنت عدة حملات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة اليوم من إزالة 70 حالة تعدي على مساحة 4 فدان، وتمت إزالة 78 مخالفة بناء على مساحة 9800م2 وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية فيما صرحَ محافظ القليوبية أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الإثنين ١٣ نوفمبر تمت إزالة عدد (633) حالة على مساحة (34 فدان و10 قيراط و1سهم ) جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وفي البناء المُخالف تم إزالة عدد (195) حالة على مساحة (24815م٢) وتم تحرير 277 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين .

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