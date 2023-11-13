عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء فى بنها .. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.
وشدد المحافظ خلال الحملة المكبرة التي قادها المحافظ بمدينة بنها بمنطقة الفيلات لإزالة أدوار مخالفة أنشِئت بدون ترخيص بعدد من العمارات السكنية، على رؤساء المدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.

أكد المحافظ أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

في سياق متصل تمكنت عدة حملات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة اليوم من إزالة 70 حالة تعدي على مساحة 4 فدان، وتمت إزالة 78 مخالفة بناء على مساحة 9800م2 وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية فيما صرحَ محافظ القليوبية أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الإثنين ١٣ نوفمبر تمت إزالة عدد (633) حالة على مساحة (34 فدان و10 قيراط و1سهم ) جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وفي البناء المُخالف تم إزالة عدد (195) حالة على مساحة (24815م٢) وتم تحرير 277 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين .

401493311_772538788252127_4839414111730007448_n
401493311_772538788252127_4839414111730007448_n
401097513_772537878252218_7491007941046406097_n
401097513_772537878252218_7491007941046406097_n
401484438_772537811585558_6389851489314335319_n
401484438_772537811585558_6389851489314335319_n
القليوبية محافظ القليوبية المخالفات البنائية بنها العقارات المخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

دار الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجرية

موضوعات متعلقة

بسبب الإهمال فى العمل.. إحالة مدير وحدة صحية بالقليوبية للتحقيق

ابنك بيقطف الفول ليه من أرضي .. جريمة مأساوية بالقليوبية

استمرار مبادرة "صحة أبنائنا في أمان" لطلاب مدارس القليوبية

محافظ القليوبية يواصل حملاته لإزالة التعديات ومخالفات البناء

" الجيزاوى " : نتبني نموذج الجامعة المنتجة لخدمة المجتمع المحيط ..صور

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة خفير خصوصى في القليوبية لجلسة الثلاثاء للمرافعة

مصرع عامل محارة وإصابة آخر سقطا من السقالة أثناء عملهما بالقليوبية

سقوط أمطار خفيفة على القليوبية ورفع حالة التأهب

ترشيحاتنا

فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الشروط

بسبب أطفال فلسطين.. كندة علوش تهاجم الكيان الصهيوني

إسرائيل تكشف حقيقة نهاية العدوان علي قطاع غزة خلال 3 أسابيع

شكري يؤكد لنظيرته الألمانية حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة

موديست آخرهم..فشل المهاجمين في القلعة الحمراء عرض مستمر

أطباء بلا حدود: كثير من المرضى سيموتون خلال بضع ساعات في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

حقيقة طلاقهما.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

بهدوء تام وفي السر.. تفاصيل انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد وسر تأجيل الحمل

تصميم جذاب.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها بصورة جديدة

فيديو

الميت الحي منفذ طوفان الأقصى ..  . المطلوب الأول لإسرائيل وأهم شخص في عائلة السنوار

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ