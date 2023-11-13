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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الشروط

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي  عن فتح باب التقديم للحج لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم  1445ه- 2024م ، وذلك اعتبارًا من غدا الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا، كما لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ويمكن التقديم أون لاين عبر رابط بوابة الحج https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/HijAbout3.xhtml

وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).

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