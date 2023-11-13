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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفيوم .. مسابقات أدبية لطلاب المدارس وانطلاق مبادرة "أطفالنا"

انشطة ثقافة الفيوم
انشطة ثقافة الفيوم

قدم فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات المتنوعة، لطلاب المدارس، ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في سياق التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، وضمن احتفالات أعياد الطفولة.

وأطلقت مكتبة الطفل والشباب بطامية، بالتعاون مع إدارة طامية التعليمية، أولى فعاليات الموسم الثالث لمسابقة الموهوبين الكبرى في مجالات الشعر والغناء، والإنشاد، من الموهوبين بالمدارس الابتدائية والاعدادية بمركز طامية، بحضور أعضاء لجنة التحكيم عواد الهنداوي رئيس قسم الموهوبين بإدارة طامية التعليمية، وفاتن شعبان مشرف نادي الموهوبين بالمكتبة، تستمر المسابقة لمدة ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يتم تكريم الموهوبين الفائزين في احتفالية عيد الطفولة بالمكتبة.

 

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، نظم قسم ثقافة الطفل أولى فعاليات مبادرة ''أطفالنا''، بمدرسة السلام الابتدائية، تضمنت ورشة فنية للرسم الحر، ومسابقات ثقافية في المعلومات العامة، قدمتها نعمة رجب وتهاني أحمد أخصائي ثقافة الطفل.

 

وشهدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة، يوما ثقافيا ترفيهيا، احتفالا بأعياد الطفولة، بحضور طلاب مدرسة المنشية الابتدائية، تم خلاله عقد مسابقات ثقافية، وترفيهية، وفوازير بين الأطفال نفذها انتصار فتحي وعبير ناجي أخصائي الطفل بالمكتبة، إلى جانب ورشة حكي حول قيمة الصداقة، قدمتها رضا محمد أمينة المكتبة.

أعقب ذلك عرض مسرح عرائس حول أهمية الغذاء الصحي والاهتمام بصحة الجسم تنفيذ رضا محمد، واختتم اليوم بعرض مواهب الأطفال من إلقاء شعر وإنشاد ديني وغناء بإشراف هناء حسن مسئول مكتبة الطفل بالموقع.

 

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