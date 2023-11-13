وسائل إعلام عبرية تشكك في رواية جيش الاحتلال.. قتـ.لاهم قد يكونوا بالمئات

ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن هناك حالة من الاستنفار داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وكشفت أن الوحدة 669 في الجيش "الإسرائيلي" أجرت أكثر من 260 عملية إخلاء عبر الجو والبر.



وكشفت أن ال260 عملية إخلاء كانت لقتلى وإصابات في الجيش منذ بدء المعركة البرية في غزة.



وذكر مقاومو القسام أنهم استهدفوا قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بشمال غزة.



وذكرت أن المقاومين هاجموا القوة العسكرية الصهيونية بقذيفة "TBG" شمال بيت حانون.

فيما ذكرت كتائب القسام انها قنصت جندياً صهيونياً شمال بيت حانون وقامت باصابته إصابةً مباشرة.

وكشفت هيئة البث الصهيونية إن زوجة رئيس الاحتلال "هريتسوج" فقدت الاتصال بابنها الجندي الذي كان مع القوات المتوغلة برياً إلى قطاع غزة.



وسبق ان كشفت زوجة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الاثنين، أن أحد أبنائهما من بين مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم ويقاتلون داخل قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت ميشال هرتسوج لإذاعة كان العامة: "لم يكن لدينا أي اتصال به لبعض الوقت، ولكن لدينا أمل".

يأتي ذلك فيما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع عدد قتلى الجنود الصهاينة إلى 45 منذ بدء العملية البرية على غزة.

لكن ما تذكره وسائل الإعلام العبرية تشير بقوة إلى أن القتلى في صفوف الاحتلال أكبر بكثير من العدد المعلن وهذا ما قاله الناطق باسم حماس ابو عبيدة بأن عدد قتلى الاحتلال كبير واكبر مما يعلنونه.