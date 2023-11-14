خلاف عائلي.. سر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي | فيديوجراف

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي .. أحدث أنباء الانفصال في الوسط الفني وأثار ضجة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية ، خاصة بعد الخلافات التي وقعت بينهما ومع أسرة أحمد فهمي .

وخلال الساعات القليلة الماضية ، تم تداول معلومات تؤكد انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي ، لكن الأمر يدور في غاية السرية، حيث اتفق الثنائي على الانفصال بالفعل، لكن حتى الآن لم يحدث الطلاق رسمياً .

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي



وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.

ولمتابعة المزيد حول حقيقة انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد ..تابع الفيديو جراف التالي: