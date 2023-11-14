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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

خلاف عائلي.. سر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي | فيديوجراف

هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد فهمي

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي .. أحدث أنباء الانفصال في الوسط الفني وأثار ضجة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية ، خاصة بعد الخلافات التي وقعت بينهما ومع  أسرة أحمد فهمي .

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وخلال الساعات القليلة الماضية ، تم تداول معلومات تؤكد انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي ، لكن الأمر يدور في غاية السرية، حيث اتفق الثنائي على الانفصال بالفعل، لكن حتى الآن لم يحدث الطلاق رسمياً .

 

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي


وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.

ولمتابعة المزيد حول حقيقة انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد ..تابع الفيديو جراف التالي:

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي الوسط الفنى أثار ضجة كبيرة الخلافات التي وقعت بينهما أسرة أحمد فهمي

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