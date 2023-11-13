عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

صلاح وفيتوريا
صلاح وفيتوريا

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم، عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة القدم أمام منتخب جيبوتى في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

القنوات الناقلة

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس برئاسة أسامة الشيخ عن الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتبدأ منافسات المنتخب الوطني يوم 16 نوفمبر الجاري ، أمام جيبوتي على ستاد القاهرة ، ثم التوجه إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون يوم 19 من الشهر نفسه.

وأكد مصدر مسئول في قنوات أون تايم سبورتس لـ صدى البلد : أن المتحدة الرياضية حصلت على حقوق بث جميع مباريات منتخب مصر بجانب حق عرض ملخصات جميع المباريات في جميع المجموعات الافريقية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف المصدر أن قنوات أون تايم تستعد لإطلاق برنامج جديد مختص بالتصفيات على مدار سنتين حيث تنتهي المباريات في اخر 2025 ، وسيكون 175 حلقة يعرض من خلالها الرؤية التحليلية لكل مجموعة وملخص المباريات والأهداف وفرص كل منتخب في التأهل بعد كل جولة.

جدير بالذكر أن مباريات منتخب مصر ستكون كالتالي:

الجولة الأولى: مصر وجيبوتي داخل الأرض يوم 16 نوفمبر 2023.

الجولة الثانية: سيراليون ومصر خارج الأرض 19نوفمبر 2023.

الجولة الثالثة: مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الرابعة: غينيا ومصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الخامسة: إثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السادسة: مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السابعة: مصر وإثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة الثامنة: بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة التاسعة: جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الجولة العاشرة: مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

قرعة التصفيات

وجاءت قرعة تصفيات أفريقيا لمونديال 2026 كالتالي: 
المجموعة الأولى: مصر ، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ، إثيوبيا ، جيبوتي.

المجموعة الثانية: السنغال، الكونغو الديموقراطية ، موريتانيا ، توجو ، السودان ، جنوب السودان. 
المجموعة الثالثة: نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو. 
المجموعة الرابعة: الكاميرون ، كاب فيردي ، أنجولا ، ليبيا ، إيسواتيني، موريشيوس. 
المجموعة الخامسة: المغرب ، زامبيا ، الكونغو ، تنزانيا ، النيجر، اريتريا. 
المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الجابون ، كينيا ، جامبيا ، بوروندي، سيشيل. 
المجموعة السابعة: الجزائر، غينيا ، أوغندا ، موزمبيق ،بوتسوانا، الصومال. 
المجموعة الثامنة: تونس، غينيا الاستوائية ، نامبيبيا ، مالاوي ، ليبيريا، ساو تومي. 
المجموعة التاسعة: مالي، غانا ، مدغشقر ، أفريقيا الوسطي ، جزر القمر، تشاد.


ويتأهل 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة والتي ستضم 48 فريقًا بدلا من 32 في النسخ السابقة من المونديال.

ويتأهل من التصفيات 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم، وهم أصحاب الصدارة في كل المجموعات، على أن يتأهل 4 منتخبات أصحاب أفضل ثواني في كل المجموعات إلى الملحق، حيث سيتواجه فريقان في نصف النهائي ثم النهائي ليتأهل من القارة السمراء منتخب إضافي لخوض الملحق العالمي، بخلاف الـ9 منتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

وقد يصل عدد المشاركين من أفريقيا إلى 10 منتخبات، حيث سيخوض منتخب أفريقي الملحق العالمي الذي تشارك فيه منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرهم من القارات.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أون تايم سبورتس أون تايم سبورت جيبوتي ستاد القاهرة قنوات أون تايم قنوات أون تايم سبورتس قنوات أون تايم سبورت كأس العالم ٢٠٢٦ كأس العالم 2026 مصر وجيبوتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

قرار عاجل..اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في السوبر الجديد

موضوعات متعلقة

علام ودجيش..نجوم الرياضة يؤدون واجب العزاء في وفاة والدة الحكم السابق فهيم عمر

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

صراع شرس على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

كاميروني وليس مبابي.. ليفربول يجد بديل محمد صلاح| تفاصيل

نجم منافس الأهلي في كأس العالم للأندية على رادار ليفربول الإنجليزي| من هو؟

ريال مدريد وليفربول.. غضب في باريس سان جيرمان بسبب كيليان مبابي

صلاح في صراع ثنائي.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

قمة الجنون.. التعادل 4-4 يحسم معركة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

تدمير 12 منزلا و31 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم جباليا

تطور خطير.. إسرائيل تحذر إيران من التدخل في حرب غزة

هيدفعوا ملايين.. تحذير عاجل من رئيس البورصة السلعية لكل المتلاعبين بالفواتير

أحمد موسى لـ مساعد وزير التموين: هل لدينا أزمة في السكر؟

بعد هجوم الاحتلال على مبنى قطري في غزة.. إدانات سعودية وعربية

محمد صلاح يضع مصر بقائمة الدول الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العاصفة "ديبي" تضرب أيرلندا وبريطانيا.. شاهد ماذا فعلت؟

كيف اكتشف عبد الرحمن الخميسي الفنانة سعاد حسني؟.. تفاصيل مدهشة

نفسي في طفل .. صور تتسبب في تصدر حورية فرغلي التريند

وفاة الرضيعة البريطانية "إندي" بأمر من المحكمة.. ما القصة؟

فيديو

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ