القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم، عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة القدم أمام منتخب جيبوتى في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

القنوات الناقلة

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس برئاسة أسامة الشيخ عن الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتبدأ منافسات المنتخب الوطني يوم 16 نوفمبر الجاري ، أمام جيبوتي على ستاد القاهرة ، ثم التوجه إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون يوم 19 من الشهر نفسه.

وأكد مصدر مسئول في قنوات أون تايم سبورتس لـ صدى البلد : أن المتحدة الرياضية حصلت على حقوق بث جميع مباريات منتخب مصر بجانب حق عرض ملخصات جميع المباريات في جميع المجموعات الافريقية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف المصدر أن قنوات أون تايم تستعد لإطلاق برنامج جديد مختص بالتصفيات على مدار سنتين حيث تنتهي المباريات في اخر 2025 ، وسيكون 175 حلقة يعرض من خلالها الرؤية التحليلية لكل مجموعة وملخص المباريات والأهداف وفرص كل منتخب في التأهل بعد كل جولة.

جدير بالذكر أن مباريات منتخب مصر ستكون كالتالي:

الجولة الأولى: مصر وجيبوتي داخل الأرض يوم 16 نوفمبر 2023.

الجولة الثانية: سيراليون ومصر خارج الأرض 19نوفمبر 2023.

الجولة الثالثة: مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الرابعة: غينيا ومصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الخامسة: إثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السادسة: مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السابعة: مصر وإثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة الثامنة: بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة التاسعة: جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الجولة العاشرة: مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

قرعة التصفيات

وجاءت قرعة تصفيات أفريقيا لمونديال 2026 كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر ، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ، إثيوبيا ، جيبوتي.

المجموعة الثانية: السنغال، الكونغو الديموقراطية ، موريتانيا ، توجو ، السودان ، جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو.

المجموعة الرابعة: الكاميرون ، كاب فيردي ، أنجولا ، ليبيا ، إيسواتيني، موريشيوس.

المجموعة الخامسة: المغرب ، زامبيا ، الكونغو ، تنزانيا ، النيجر، اريتريا.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الجابون ، كينيا ، جامبيا ، بوروندي، سيشيل.

المجموعة السابعة: الجزائر، غينيا ، أوغندا ، موزمبيق ،بوتسوانا، الصومال.

المجموعة الثامنة: تونس، غينيا الاستوائية ، نامبيبيا ، مالاوي ، ليبيريا، ساو تومي.

المجموعة التاسعة: مالي، غانا ، مدغشقر ، أفريقيا الوسطي ، جزر القمر، تشاد.



ويتأهل 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة والتي ستضم 48 فريقًا بدلا من 32 في النسخ السابقة من المونديال.

ويتأهل من التصفيات 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم، وهم أصحاب الصدارة في كل المجموعات، على أن يتأهل 4 منتخبات أصحاب أفضل ثواني في كل المجموعات إلى الملحق، حيث سيتواجه فريقان في نصف النهائي ثم النهائي ليتأهل من القارة السمراء منتخب إضافي لخوض الملحق العالمي، بخلاف الـ9 منتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

وقد يصل عدد المشاركين من أفريقيا إلى 10 منتخبات، حيث سيخوض منتخب أفريقي الملحق العالمي الذي تشارك فيه منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرهم من القارات.