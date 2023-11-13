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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مدوٍ ينتظر أيسلندا .. ما القصة؟

حادث مدوي ينتظر أيسلندا
حادث مدوي ينتظر أيسلندا

أعلنت "حالة الطوارئ" في أيسلندا، حيث حذر الخبراء من أن ثورانًا بركانيًا سيبدأ خلال أيام.

وبحسب صحيفة “يدلي ستار”،  تم الإبلاغ عن حوالي 30 ألف زلزال في الجزيرة الواقعة شمال المحيط الأطلسي، ويتوقع العلماء أن النشاط الزلزالي قد يتسبب في قذف كميات كبيرة من الحمم البركانية من قمة بركان فاجرادالسفيال.

 ويُعتقد أن الثوران "الوشيك" قد يستمر لأسابيع ويسبب فوضى كبيرة عند وصوله. 

وقال فيدير رينيسون، رئيس إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا: "الصهارة الآن على عمق ضحل للغاية، لذلك نتوقع ثورانًا في غضون يومين على الأكثر". 

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي إن هناك خطرًا "كبيرًا" لحدوث ثوران، بينما قالت السلطات في البلاد إن الصخور المنصهرة المتدفقة "يمكن أن تمحو بلدة جريندافيك بأكملها"، وهي بلدة قريبة من العاصمة ريكيافيك والتي يسكنها حوالي 4000 شخص. 

فيما تم بالفعل إجلاء السكان استعدادًا للكارثة الطبيعية، كما تستعد مستوطنات أخرى للفرار.

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