السبب صادم.. رجل ينهي حياة زوجته وأطفاله الـ 3 بتركيا

هزت جريمة بشعة المجتمع التركي في العاصمة اسطنبول حيث أقدم رجل على إنهاء حياة زوجته وأطفاله الثلاثة ثم حاول إنهاء حياته بعدها لسبب صادم، فما التفاصيل؟.

قام الشاب التركي، أوزجور نايمان بإنهاء حياة زوجته سيفيلاي وأطفاله الثلاثة داخل الشقة التي تقيم فيها العائلة في الطابق الثالث بشارع يوكشباشي الواقع في منطقة بيوجلو حاج أحمد بمدينة اسطنبول.

جريمة تهز تركيا

عندما سمع الجيران صوت أعيرة من داخل شقة الزوجين أبلغوا الشرطة على الفور، حيث حضرتك إلى مكان الواقعة مع فرق الإسعاف التي لم تتمكن من إنقاذ أفراد الأسرة، حيث فارقوا الحياة على الفور.

وفي تفاصيل الواقعة، أوضح موقع “حرييت Hurriyet” المحلي أن الزوج بقي على قيد الحياة رغم إطلاقه أعيرة على نفسه أيضًا.

وقبل الحادثة بوقت قصير، كتب الشاب تغريدة عبر منصة “إكس” جاء فيها: "أنا أشعر بالملل الشديد من كل شيء ويبدو الأمر بلا معنى الآن. سأموت في نهاية المطاف. إما اليوم أو غداً. وبما أنني أحب زوجتي وأولادي كثيراً، فأنا أريد أن أنقذهم من هذا العالم الزائف. سأزعج أحبائي ومن يحبونني للمرة الأخيرة".

ولفت الجاني التركي أيضًا في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) قبل وقتٍ قصير من ارتكابه لجريمته أنه يعاني من خيبات عاطفية.

ولم يتمّ حتى الآن، الكشف عن أسباب قيام الرجل بتصفية أفراد عائلته، إلا أن وسائل الإعلام أشارت إلى وجود خلافاتٍ بينه وبين زوجته.