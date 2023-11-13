وصول أول سفينة مساعدات من تركيا عن طريق ميناء العريش البحري

وصل إلى ميناء العريش البحري شمال سيناء ، أول سفينة مساعدات من تركيا عن طريق ميناء العريش البحري ..حيث استقبل ميناء العريش البحري صباح اليوم الاثنين سفينة تركية تحمل مساعدات إغاثية الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

وقال مصدر مطلع، إن السفينة تحمل 20 سيارة إسعاف و8 مستشفيات ميدانية، ومساعدات متنوعة ، تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح البري ودخولها إلى قطاع غزة.



وفد طبي:

وقد استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في وقت سابق سفير تركيا في القاهرة ووفد طبي تركي؛ تمهيدا لدخولهم قطاع غزة للمشاركة في علاج مصابي غزة

وقد خصصت محافظة شمال سيناء مكان إقامة استشفاء للمصابين الفلسطينيين بمقر نادي اتحاد سيناء بمدينة العريش بعد إجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاج لهم بالمستشفيات المختلفة بالمحافظة.

