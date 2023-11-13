عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان مهرجان التمور بنادي الزراعيين

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة

إفتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس جمال جبارى القائم بأعمال سفير اليمن  ومحمد مجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى مهرجان الجيزة للتمور بنادى الزراعيين بالدقى والذي يستمر لمدة يومين، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال تفقدهما لأجنحة العارضين من الشركات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المشتركة في المعرض عن أحدث الطرق في التغليف  والتعبئة وكذلك أساليب تحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل وكذلك مبادرات دعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق للمعايير والمواصفات .

 أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمنتجات والمعروضات الموجودة بمهرجان التمور والتي تمثل عدد من المحافظات والدول العربية ، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية  بتطوير صناعة وإنتاج التمور في مختلف المحافظات الرائدة في هذا المجال وعلي رأسها محافظات مطروح والوادي الجديد والجيزة  بما يساهم في تعزيز إنتاج مصر من التمور، والاستمرار في اعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.

وأشار وزير التنمية المحلية  إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بتعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، بالإضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها .

كما قدم وزير التنمية المحلية الشكر إلى محافظي الجيزة ومطروح علي استضافة مهرجان التمور والاهتمام بهذا المجال المهم ، كما ثمن اللواء هشام آمنة مشاركة مجلس الأعمال اليمني في المهرجان وعدد من الدول العربية التي تتميز بتلك الصناعة مثل اليمن والسودان والمغرب  .

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام الوزارة بمنصة " أيادي مصر " لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية ، مشيرا إلى مشاركة منصة أيادي مصر بحوالي ١٥ عارضاً من محافظة الجيزة في مهرجان التمور عبر منتجات متميزة .

وشدد وزير التنمية المحلية علي الدعم الذي يقدمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصة أيادي مصر التي أطلقتها الوزارة للمساهمة في زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بمختلف المحافظات عبر اشراكهم في المعارض الداخلية والخارجية والمساهمة في تحسين جودة المعروضات والمنتجات الخاصة بهم بما يساهم في زيادة المبيعات ودخل الأسر العاملة في هذا المجال .

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المعرض يأتي فى إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الصناعات المحلية ومنها زراعة النخيل وتجارة التمور والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الإستثمارية لها بالتعاون مع شركاء التنمية لما تمثل تلك الصناعة للدولة حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم .

وأضاف محافظ الجيزة أن المعرض يمثل فرصة للترويج للصناعات اليدوية ومنتجات القرى وأصحاب الحرف ومشروعات المرأة كما يساعد على خلق عوامل جذب سياحية جديدة لمحافظة الجيزة،  مضيفا أن المعرض يشارك به ٧٠ عارض من الشركات والمصانع والمزارع والجهات المعنية بتجارة التمور والصناعات المرتبطة بها من محافظة الجيزة وعدد من محافظات الجمهورية.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع ضيوف المحافظة من  الشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية المشاركة لدورهم البارز والمشاركة الفعالة في دعم مثل هذه المهرجانات والفعاليات الهامة وكافة جهود التنمية التى تجرى  على أرض محافظة الجيزة.

من جانبه أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحجم وتنوع المعروضات التى شملها المعرض مؤكدا على أن الدولة تولى إهتماما كبيرا بتنظيم وإقامة المعارض لمختلف الصناعات والمنتجات لتنمية المشروعات بنطاق القرى والترويج للمقومات السياحية بمختلف الأقاليم والمحافظات.

حضر الإفتتاح  إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب محافظ الجيزة والدكتورة حنان أبوزيد نائب محافظ الوادى الجديد واللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الجيزة ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء كامل هلال مستشار وزير التجارة والصناعة وانور بن حصوصة الملحق التجارى بالسفارة السعودية والدكتورة أسماء العوايشة مساعد المستشار الإقتصادى لسفارة الأردن و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومديرى المديريات بالجيزة.

IMG-20231113-WA0003
IMG-20231113-WA0003
IMG-20231113-WA0002
IMG-20231113-WA0002
IMG-20231113-WA0001
IMG-20231113-WA0001
IMG-20231113-WA0000
IMG-20231113-WA0000
وزير التنمية المحلية الجيزة مهرجان الجيزة للتمور هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

الزمالك يحسم الأمر..لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب مقابلة أمير مرتضى|القصة كاملة

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

موضوعات متعلقة

شروط قروض صندوق التنمية المحلية لتمويل المشروعات الصغيرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأربعاء.. انتهاء المدة القانونية لتنازل المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

البيت الأبيض يصدم الأمريكيين بشأن رهائن واشنطن المحتجزين لدى حماس

بمواصفات جبارة.. فيفو تطلق رسميا سلسلة هواتفها المميزة Vivo X100

القدرة على التكيف الأبرز.. تعرف على أهداف مشروع قانون تعزيز الزراعة الذكية

أبو عبيدة: إسرائيل أحبطت مساعي قطرية لإطلاق سراح رهائن

ذروة سنام الإيمان.. "داعية" تكشف عن مفهوم الرضا في الإسلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيرسنج فى البطن.. هيدي كرم تثير الجدل على السوشيال ميديا

بسبب علم المثليين.. جندي إسرائليلي يثير جدلًا من غزة

السبب صادم.. رجل ينهي حياة زوجته وأطفاله الـ 3 بتركيا

العاصفة "ديبي" تضرب أيرلندا وبريطانيا.. شاهد ماذا فعلت؟

فيديو

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة اهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

اﻟﻤﺰﻳﺪ