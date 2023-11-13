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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو عبيدة: إسرائيل أحبطت مساعي قطرية لإطلاق سراح رهائن

أبو عبيدة
أبو عبيدة

اتهم المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إسرائيل بإحباط محاولة قطرية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وبحسب أبو عبيدة فإن إسرائيل طلبت إطلاق سراح مائة رهينة، وتناولت المفاوضات إطلاق سراح 200 طفل فلسطيني في المقابل.

وأضاف: "أبلغنا الوسطاء أننا بحاجة إلى خمسة أيام من الهدوء ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأكمله، لكن إسرائيل مضت بالمماطلة.

وأكدت رويترز ان حماس قالت إنها أبلغت وسطاء باستعدادها للإفراج عن نحو 70 طفلا وامرأة خلال هدنة تستمر 5 أيام.

 

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