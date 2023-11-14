احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

من العادات الغذائية الخاطئة تناول السكريات في الصباح؛ لأنه يجعل الجسم عرضة لأمراض السكر، والسمنة، والقلب، وتجلط الدم، وانسداد الشرايين، لذلك ينصح بتناول كمية كبيرة من البروتين في وجبة الإفطار؛ لأنه يقلل من سرعة امتصاص الجلوكوز في خلايا الجسم، وبالتالي تجنب ارتفاع هرمون الأنسولين بشكل مفاجئ في الدم.

ومن أضرار تناول السكريات على الريق أنها تزيد من إفراز السكر في الدم، وبالتالي إفراز هرموني الأنسولين والأدرنالين بطريقة عشوائية، وبالتالي الإصابة بالأمراض المختلفة مثل مرض السكري.

أطعمة ومشروبات لا يجب تناولها على الريق وفقا لموقع هيلثى..

١-الموز:

على الرغم من احتوائه على العناصر الغذائية المفيدة، والمعادن التي يحتاجها الجسم مثل البوتاسيوم والماغنسيوم، ولكنه يحدث أضراراً بالجسم عند تناوله على الريق؛ بسبب احتوائه على السكريات التي ترفع نسبة السكر في الدم، وتحدث اضطرابات في المعدة، ولكنه يمكن الاستفادة منه بوضعه على الشوفان، وإضافة الحليب اليه.

٢-الزبادي المحلى:

يكون ضار بالجسم أيضاً، ولا ينصح بتناول أي شيء يدخل فيه سكر على معدة فارغة، ولكن ينصح بتناول الزبادي الغير محلى بالسكر فهو إفطار صحي، ويساعد على خسارة الوزن، ويساعد على الهضم في المساء، ويمكن أيضاً إضافته إلى الشوفان الطبيعي الغير محلى وتناوله كوجبة إفطار، فيمد الجسم بالحيوية والنشاط.

٣-الخضروات النيئة الخضراء:

تعتبر الخضراوات النيئة الخضراء من الأطعمة غير المحبذة لتناولها بوجبة الافطار؛ وذلك لما تحتويه من الألياف الغير قابلة للذوبان، والتي تؤدي إلى انتفاخ ومشاكل بالهضم، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالقولون.

٤-الفاكهة الحمضية:

هناك مجموعة من الفواكه، مثل البرتقال والليمون، التي لا ينصح بتناولها على الريق؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الأحماض فتزيد من حامضية المعدة وتؤدي الي قرحة وتهيج في جدار المعدة.

٥-القهوة:

يعتاد الكثير من الناس على تناول القهوة على الريق في الصباح الباكر، وهي عادة غذائية خاطئة؛ حيث يؤدي شرب القهوة على الريق إلى تهيج جدار الأمعاء وحدوث اضطرابات بالهضم، فإذا وجدت صعوبة في إيقاف هذه العادة، فعليك بتناولها بعد وجبة الإفطار.

هناك بعض الأطعمة الصحيه التي يجب تناولها كوجبه أفطار منها :

البيض المسلوق:

يحتوي كل من بياض البيض وصفاره عن نسبة كبيرة من الدهون الصحية التي لا تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم، فصفار البيض هو مصدر مهم للبروتين، والحديد، والاحماض الأمينية التي تعزز الشعور بالشبع وتملأ الجسم بالطاقة فترة كبيرة، ولكن يشترط تناول البيض المسلوق، وليس المقلي؛ لأن المقلي يكون مليء بالزيت وثقيل على المعدة في الصباح الباكر، على عكس البيض المسلوق يكون سهل الهضم، ويساعد في حرق السعرات الحرارية وتحسين التمثيل الغذائي.

العسل الأبيض:

عند تناول ملعقة من العسل الأبيض على الريق، فإنك تحصل على قدر عالي من الطاقة التي تبدأ بها يومك، وتستطيع بها ممارسة الأعمال الشاقة؛ حيث أنه ملئ بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة للجسم مثل فيتامينB، ومضادات الأكسدة، والمعادن المختلفة، والأحماض الأمينية التي تقاوم الأمراض والبكتيريا والميكروبات، وتعزز من صحة الجهاز التنفسي.

المكسرات:

تعتبر المكسرات وجبة خفيفة في الصباح الباكر، حيث أنها تمدك بقدر كبير من الدهون الصحية والسعرات الحرارية التي تنشط الجسم وتملأه بالطاقة والحيوية؛ لتكون قادرًا على ممارسة الرياضة أو العمل، ويمكنك أيضاً تناول وجبة خفيفة بعدها إذا كنت قد أحرقت طاقتك في العمل أو الرياضة وشعرت بالجوع.

الشوفان:

يعتبر طبق الشوفان باللبن مع إضافة الموز أو أي فاكهة أخرى هو بمثابة منجم معادن وفيتامينات، فهو من أهم وأفضل الوجبات التي يمكنك أن تبدأ بها يومك؛ وذلك لما فيه من نسبة عالية من الكربوهيدرات بطيئة الاحتراق التي تشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنة، والألياف التي تخفض من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي فإن الشوفان يعالج أضرار تناول السكريات على الريق التي يمكن أن يسببها الموز أو اللبن بمفرده.

عصير الخضراوات:

لإعداد مشروب صحي يمكن تناوله على الريق، يمكنك ضرب الجزر مع الكرفس والخيار في الخلاط؛ حيث يعتبر هذا الخليط قليل في السعرات الحرارية، وسهل الهضم، ومصدراً جيداً للفيتامينات والمعادن.

الشاي الأخضر:

يعتبر الشاي الأخضر من أفضل المشروبات المستخدمة في زياده حرق الدهون والسعرات الحرارية، فهو يعتبر الخيار الأمثل لمن يرغب في التمتع بجسم رشيق ووزن مثالي، وعند إضافة ملعقة من العسل إليه، فإنه يمد الجسم بطاقة عالية، ويعزز من جهاز المناعة؛ لأنه ملئ بمضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض والفيروسات.