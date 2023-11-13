الانتخابات الرئاسية .. الإصلاح والنهضة: نشهد حراكا حزبيا في غاية الأهمية

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب لديه سياسة واضحة، وهو العمل على دعم وتشجيع المواطن المصري في النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

قال هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الحوار الوطني كان له دورا هاما متمثل في إحداث نقلة في الحياة السياسية، مؤكدا أنه نشهد حراك حزبي في غاية الأهمية، حيث يوجد 3 رؤساء أحزاب مرشحين للانتخابات الرئاسية.

ترسم صورة حقيقية

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد الحوار الوطني تمثل نقلة في الحياة السياسية، مؤكدا أن نسبة كبيرة من أطياف المجتمع المصري ممثلة في الانتخابات ترسم صورة حقيقية.