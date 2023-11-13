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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الانتخابات الرئاسية .. الإصلاح والنهضة: نشهد حراكا حزبيا في غاية الأهمية

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب لديه سياسة واضحة، وهو العمل على  دعم وتشجيع المواطن المصري في النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

قال هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الحوار الوطني كان له دورا هاما متمثل في إحداث  نقلة في الحياة السياسية، مؤكدا أنه نشهد حراك حزبي في غاية الأهمية، حيث يوجد 3 رؤساء أحزاب مرشحين للانتخابات الرئاسية.

 

ترسم صورة حقيقية

وتابع  رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد الحوار الوطني تمثل نقلة في الحياة السياسية، مؤكدا أن نسبة كبيرة من أطياف المجتمع المصري ممثلة في الانتخابات ترسم صورة حقيقية.

هشام عبدالعزيز حزب الإصلاح والنهضة المواطن المصري الانتخابات الرئاسية الحياة السياسية

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