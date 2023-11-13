المستشار جمال التهامي: يجب على الأحزاب السياسية الانتشار في ربوع مصر

أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الأحزاب السياسية نظرًا لما لها من كوادر سياسية في المحافظات والمدن والمراكز، والقرى، تستطيع أن تجعل الانتخابات الرئاسية في ذهن ووجدان وأهداف الشباب والمواطنين في هذه المرحلة.

وقال جمال التهامي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، إن حزب حقوق الإنسان والمواطنة بدأ في الحراك السياسي الانتخابي اعتبارًا من أول يوم في الدعاية الانتخابية، مؤكدا أنه كان أول مؤتمر للحزب في محافظة كفر الشيخ في يوم 9 نوفمبر.

اختيار رئيسه بنفسه

وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أنه يجب على الأحزاب السياسية في هذه المرحلة أن تنتشر في ربوع مصر، لافتا إلى ، ليقوم كل مواطن باختيار رئيسه بنفسه.