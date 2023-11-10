رئيس حزب حقوق الإنسان: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن حزب حقوق الإنسان والمواطنة من الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "نعمل على محورين في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، محور تنويري، وآخر تثقيفي ونخص فيه الشباب لأن 60% من تعداد سكان مصر في مرحلة الشباب".

وأشار المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إلى أنه "لابد من مخاطبة المواطنين في المحافظات وخاصة الشباب بإقناع بما تم من إنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية، حتى يكون ذلك دافع له للمشاركة في الانتخابات".

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لكل مواطن.