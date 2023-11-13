نصف طن.. حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

بدأت كتائب حزب الله في استخدام طائرات بدون طيار هجومية لأول مرة ضد المواقع الإسرائيلية، وأطلقت أيضاً صاروخ بركان إيراني التصميم، وهو صاروخ باليستي قصير المدى بحمولة 500 كيلو جرام، أي أكثر من نصف طن من المتفجرات.





شهد جنوب لبنان، قصفا مدفعيا شديدا من جانب إسرائيل، مستخدمة قنابل فوسفورية أيضا، نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه منطقة الجليل الأعلى،‏ على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.





ثم انطلقت صفارات إنذار في قرى شمونة والجليل الأعلى شمالي إسرائيل، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن عدة مدنيين أصيبوا بشمال إسرائيل في قصف صاروخي من لبنان.





أكد الجيش الإسرائيلي، أن القصف الصاروخي طال عدداً من المركبات المدنية قرب بلدة دوفيف القريبة من الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه يرد بقصف مدفعي باتجاه مصدر إطلاق الصاروخ.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.