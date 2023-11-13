الاتحاد السكندري: مابولولو ثروة قومية ولن نفرط في خدماته

رفض طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري فكرة رحيل جوب مابولولو عن زعيم الثغر.

وقال طارق العشري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معدل تسجيل الاتحاد للأهداف، زاد؛ بتوالي المباريات في الدوري" .

وأضاف: "ما يؤرقني في الاتحاد السكندري حتى الآن فكرة استقبالنا لعدد كبير من الأهداف" .



وعن مستقبل جوب مابولولو لاعب الاتحاد؛ قال: "قبل تولي المهمة الفنية للاتحاد؛ اتفقت مع مجلس الإدارة على بقاء اللاعب، والذي يعد ثروة قومية، وأمر رحيله غير مطروح، لن نفرط في خدماته، هذا موقفنا وموقف إدارة النادي".