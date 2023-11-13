محافظ دمياط توجه بتسريع معدلات تنفيذ خطة تطوير حديقة الطفل بمدينة الزرقا

وجهت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، بتسريع معدلات تنفيذ خطة تطوير حديقة الطفل بمدينة الزرقا، من إنشاء خط ري ومد شبكات المرافق بالمنطقة، وغيرها من الأعمال، التي تأتي ضمن مشروع تطوير كورنيش النيل الذي ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير.



جاء ذلك خلال جولتها التفقدية اليوم /الاثنين/ بالحديقة، التي اطلعت خلالها على مستجدات الموقف التنفيذي بأعمال التطوير لإنشاء منطقة متكاملة لألعاب الأطفال وبرجولات ومقاعد، إلى جانب تشجير المنطقة.



يذكر أن مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا يتضمن إحلال وتطوير سور الكورنيش والممشى وإنشاء مقاعد وبرجولات و شبكة لصرف مياه الأمطار ومد شبكات الغاز وإحلال خطوط المياه المتهالكة و أعمدة الإنارة.