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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

دمياط تحتفل بـ18 لاعبا ولاعبة حققوا إنجازات رياضية دولية خلال هذا العام

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط


كرمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ١٨ لاعبا ولاعبة حققوا إنجازات رياضية دولية خلال عام ٢٠٢٣ ، وذلك خلال لقائها معهم اليوم بحضور الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة والمدربين.

هذا وقد أشادت " محافظ دمياط " بما حققوه أبناء المحافظة من إنجازات على المستوى الدولى وتأهل لاعبين لاولمبياد باريس ٢٠٢٤ و بارالمبياد باريس ٢٠٢٤،  والذى يأتى استكمالاً لما حققوه من إنجازات على مستوى مصر والعالم، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للبارعين والمتميزين بالمجالات الرياضية والعلمية و كافة المجالات، وتأهيلهم للمنافسة عالميًا ، موجهة الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة على دعمها المستمر للشباب، كما أعربت " الدكتورة منال عوض " عن أصدق امنياتها إلى المكرمين بتحقيق المزيد والمزيد من النجاحات.

وكرمت " المحافظ " اللاعبة يمنى عياد الحاصلة على فضية وزن ٤٥ كيلو ببطولة أفريقيا بالسنغال و برونزية وزن ٤٥ كيلو ببطولة البحر المتوسط بالجزائر وتم تأهيلها لبطولة الألعاب الأولمبية بباريس ٢٠٢٤، واللاعب إبراهيم حمتو الحاصل على الميدالية البرونزية ببطولة الاردن الدولية وتم تأهيله لبطولة بارالمبياد ٢٠٢٤ بباريس، كما كرمت أيضًا اللاعبة روان عياد الحاصلة على فضية وزن ٤٥ كيلو ببطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بتركيا، واللاعب أحمد عياد الحاصل على فضية وزن ٩١ كيلو ببطولة العالم للمواى تاى ببانكوك بتايلاند.

كما تم تكريم اللاعبة سما الزير الحاصلة على ذهبية وزن ٥٧ وكأس أفضل لاعبة بالمرحلة السنية واللاعبة ملك البادى الحاصلة على فضية وزن ٥٤ و اللاعب فارس قوره الحاصل على فضية الوزن المفتوح ببطولة العالم للمواى تاى بأنطاليا بتركيا، واللاعبة اريام مجدى مرعى الحاصلة على برونزية وزن ٥١ كيلو ببطولة العالم للمواى تاى بأنطاليا بتركيا و ذهبية ٥١ كيلو تحت سن ١٤ سنة بالبطولة العربية للمواى تاى بطرابلس بليبيا، وبذات البطولة حصل اللاعب عبد الرحمن ماضى على برونزية ٤٨ كيلو تحت ١٤ سنة و اللاعب عمر بسيونى على برونزية ٤٠ كيلو تحت ١٣ سنة..

وبرفع الأثقال، كرمت " الدكتورة منال عوض " اللاعب رجب سعد الحاصل على ٣ ميداليات ذهبية وزن ١٠٢ بالبطولة العربية للكبار، واللاعب مازن شريف لحصوله على ٣ ميداليات ذهبية وزن ٨١ ببطولة أفريقيا للناشئين، واللاعب احمد قشقوش الحاصل على ٢ ميدالية فضية وزن ١٠٩ بالبطولة العربية للناشئين، و اللاعب إياد الطنطاوي الحاصل على ٣ ميداليات ذهبية وزن ٦١ بنفس البطولة، كما كرمت اللاعب نضال الطنطاوي الذى حصل على ٩ ميداليات ذهبية وزن ٤٩ و اللاعبة ميرنا الطنطاوي الحاصلة على ٩ ميداليات فضية وزن ٥٥ ببطولة أفريقيا للناشئين والبطولة العربية للناشئين والكبار.

وبالنسبة إلى رفع الأثقال البارليمبى فقد كرمت " محافظ دمياط " اللاعب فؤاد محمد الحاصل على وزن ٤٥ ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبى و اللاعبة إيناس الجبالى الحاصلة على فضية وزن ٤١ ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، وبرونزية وزن ٤١ ببطولة أفريقيا الباراليمبي، وتؤهلها لبارليمبياد باريس ٢٠٢٤ ..

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دمياط الحاصل على الميدالية البرونزية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الشباب والرياض الشباب والرياضة الدولة المصرية اللاعب عبد الرحمن المجالات الرياضية

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