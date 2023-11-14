حزب الله يكشف عن استهداف قوة لوجيستية تابعة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة دوفيف

عرض "حزب الله" اللبناني أمس الإثنين، مشاهد من استهدافه قوة لوجيستية تابعة لجيش الاحتلال بالقرب من مستوطنة "دوفيف" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر هذه المشاهد.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، الاثنين، استهداف مواقع وقوات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان.

كما أعلن "حزب الله" بعد ظهر أمس الاثنين، مقتل عنصر فيه خلال التصعيد مع "إسرائيل" على الحدود الجنوبية.

وأفادت مصادر صحفية بقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، الاثنين، أطراف بلدات الناقورة واللبونة والبستان في القطاع الغربي جنوب لبنان، فيما ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن مواطنين اثنين قتلا وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدة عيناثا، جنوبي لبنان.

وأعلن "حزب الله" اللبناني أول أمس الأحد استهداف ثكنة إسرائيلية وتجمعات للجنود جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.