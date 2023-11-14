أحمد مجدي: الزمالك لم يخرج من المنافسة على أي بطولة حتى الآن

أكد أحمد مجدي، مدرب نادي الزمالك، قدرة الفارس الأبيض على المنافسة على كل الألقاب والبطولات هذا الموسم، رغم رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال أحمد مجدي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: "الزمالك لم يخرج من المنافسة على أي بطولة، وما زلنا ننافس على الدوري والكونفدرالية والكأس القديم والجديد".

وأوضح أحمد مجدي: "الزمالك عانى من كثرة الإصابات، ونقص في المراكز قبل مباراة بيراميدز، ولكنه تمكن من العودة في النتيجة عدة مرات، حتى حسم اللقاء لصالحه".

وأضاف أحمد مجدي: "من الصعب اللعب بـ 4 لاعبين في خط الدفاع، ومعتمد جمال مدرب ذكي، يستمع للجهاز المعاون، ويحاول أن يجري العديد من التعديلات، والاستفادة من كافة اللاعبين".