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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يسعى لتوضيح تصريحات بايدن بشأن حماية مستشفيات غزة

صدى البلد

سعى البيت الأبيض إلى توضيح تعليقات أدلى بها الرئيس الامريكي جو بايدن، الاثنين، مفادها أنه “يجب حماية” المستشفيات في غزة. 

ويأتي ذلك في الوقت الذي دافعت فيه إسرائيل عن العمل العسكري حول مستشفى الشفاء، قائلة إن حماس لديها مركز قيادة وسيطرة تحت أكبر مستشفى في القطاع.

وقال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، إن بايدن كان يشير إلى 'هذا العبء الإضافي الذي يواجه جيش الدفاع الإسرائيلي أثناء دخوله إلى غزة - لأن حماس تحتمي خلف البنية التحتية المدنية'. 

واضاف أن ذلك يشمل أماكن مثل المستشفيات أو المدارس أو الأنفاق تحت المباني السكنية.

وقال كيربي، إن حماس التي تعمل بهذه الطريقة تعرض المدنيين في غزة لخطر أكبر، وهي مشكلة صعبة بالنسبة للجيش الإسرائيلي عندما يتم دفن 'أهداف مشروعة' داخل البنية التحتية المدنية.

واضاف “إن ذلك يجعل من الصعب على أي قوة عسكرية مطاردة تلك الأهداف لأن المستشفى نفسه يجب أن يكون – كما قال الرئيس – يجب أن يكون محميًا. وقال كيربي: “إنه يتحدث حقًا عن هذه المعضلة الصعبة للغاية التي تواجهها القوات العسكرية الإسرائيلية في الوقت الحالي”.

وتابع الرئيس الامريكي: 'حسنا، كما تعلمون، لم أكن مترددا في التعبير عن قلقي إزاء ما يجري، وآمل وأتوقع أنه سيكون هناك إجراء أقل تدخلا فيما يتعلق بالمستشفيات، ونحن على اتصال مع الإسرائيليين'. قال.

وأضاف بايدن أن هناك مسعى لأخذ 'هذه الوقفة للتعامل مع إطلاق سراح السجناء، وهذا يجري التفاوض عليه أيضا، والقطريون منخرطون، لذلك أظل متفائلا إلى حد ما، لكن يجب حماية المستشفيات'.

الدفاع الإسرائيلي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي

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