وزير الاتصالات الفلسطيني يحذر: قطاع غزة يواجه انقطاعا وشيكا وكاملا للخدمات

قال وزير الاتصالات الفلسطيني، إن قطاع غزة يواجه انقطاعًا وشيكًا وكاملًا لخدمات الاتصالات والإنترنت بحلول يوم الخميس المقبل.

ويعود الانقطاع المتوقع إلى نفاد إمدادات الوقود، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة من خلال إعاقة قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى خدمات الطوارئ والإغاثة والإنقاذ، وفقًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر.

وقال سيدر في مؤتمر صحفي من الضفة الغربية المحتلة، إن انقطاع التيار الكهربائي قد يمنع فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر من تنسيق الاستجابة لمواقع الطوارئ.

واضاف أن أي انقطاع بين طواقم هذه المجموعات على الأرض ومراكز اتصالاتها 'قد يتسبب في عدم القدرة على توجيه هذه الطواقم إلى مواقع الاستغاثة، مما يعني خسارة العديد من الأرواح، وتعمد حرمان أهلنا في غزة من حقهم في التواصل

وقال سدر 'خاصة في ظل النزوح والقصف المستمر'.

ووصف الوزير هذه التطورات بأنها 'انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية'.

ومنذ صباح يوم الجمعة، لم تتمكن شبكة CNN من الوصول إلى الفلسطينيين في شمال غزة عبر الإنترنت، على الرغم من إمكانية إجراء مكالمات هاتفية منتظمة على الرغم من انقطاع الاتصال المتكرر.

وفي جنوب غزة، لا يزال الوصول إلى الإنترنت متقطعًا متاحًا.