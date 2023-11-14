نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والحديد والدواجن

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت والخضروات والعملات وأرقام الطوارئ، والتي نستعرضها فيما يلي:

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، الموافق 30 ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

يستقر سعر الدولار، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، مقابل الجنيه المصرى وفقا لآخر تحديث في البنوك المصرية.

يشهد سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، ارتفاعا ملحوظا إذ يسجل 3023 جنيها.

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023.

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر2023.

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، وفقا للأسواق بين الارتفاع والانخفاض.

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023؛ على مستوى البنوك العاملة داخل السوق.

لـ خدمات الشرطة والمرور والإسعاف.. أرقام تهمك تعرف عليها

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.