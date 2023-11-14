متحدث الأونروا: من لم يَمُتْ بالقصف في غزة سيقتله الجوع والعطش والأوبئة

قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الأوضاع تتدهور في مختلف قطاع غزة، علمًا بأن مفوض "الأونروا" أعلن أنه خلال اليومين القادمين، ستتوقف عمليات الإغاثة التي تنفذها "الأونروا"، كما ستتوقف محطات تحلية المياه والصرف الصحي والمخابز والمشافي.

وأوضح أبو حسنة -خلال اتصال هاتفي مع قناة "etc" الفضائية لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور- أن مياه الشرب غير متوفرة في قطاع غزة، والمواطنون يشربون من "الآبار" مباشرةً والتي تعتبر مياهًا ملوثةً، كما أن هذه المياه لن يستطيع أحد نقلها إلى 800 ألف نازح فلسطيني.

وأشار إلى أن "أهالي غزة يتعرضون لمجاعة شديدة، ويتعرضون للتعطيش، وأنهم إذا لم يموتوا من القصف والتدمير، سيموتون من العطش والجوع والأوبئة".

وأضاف المتحدث باسم "الأونروا" أن قطاع غزة كله لا يعمل، وأن هناك مليون ونصف المليون شخص لا يستطيعون الحصول على الماء أو الطعام، كما أن هناك 66 منشأة لـ"الأونروا" قُصفت خلال شهر، وأيضًا هناك العشرات من النازحين تعرضوا للقصف في مراكز "الأونروا".