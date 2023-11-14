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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 5 شبان فلسطينيين على يد قوات الاحتلال في مخيم طولكرم

صدى البلد

أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن عدة أشخاص أصيبوا؛ جراء قصف إسرائيلي بطائرات مسيرة على مخيم طولكرم في الضفة الغربية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر اليوم، استشهاد 5 شبان فلسطينيين في مخيم طولكرم، بينهم 3 إثر قصفهم بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلية من طائرة مسيرة، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الروسية.

وذكرت وكالة "وفا" أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عنبتا شرق طولكرم، ونصبت حاجزا على مفرق بلدة بلعا المجاورة، ودفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مخيم طولكرم.

احتلال الاسرائيلي القوات الإسرائيلية القوات الخاصة الإسرائيلية تعزيزات عسكرية

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