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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريستو ومحسن الأقرب.. لاعبون مهددون بالرحيل من الأهلي في يناير

كريستو
كريستو

عرضت قناة العربية مصر تقريرا بالفيديو تحت عنوان: " هجوم الأهلي يعاني.. 3 لاعبين مهددون بالرحيل عن القلعة الحمراء في يناير".

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وجاء في التقرير أن شبح الرحيل عن القلعة الحمراء، يهدد عدد من لاعبي الأهلي وبالتحديد، ثلاث لاعبين مهددون بالرحيل في انتقالات يناير، وهم: الجناح التونسي محمد الضاوي و صلاح محسن، و أنتوني موديست.

وكشف التقرير أن الجناح التونسي محمد الضاوي كريستو، يبحث عن عروض للرحيل، من أجل المشاركة، بالمباريات.

وأوضح التقرير أن الجناح التونسي محمد الضاوي، خرج من حسابات المدير الفني لـ النادي الأهلي كولر، بعد أن شارك في مباريتين فقط مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وأكد التقرير أن صلاح محسن هو الآخر مهدد بالرحيل، في يناير بعد أن فشل في إثبات جدارته، وأن المدير الفني أصبح لا يشاركه في المباريات.

وأوضح التقرير أن اللاعب الثالث هو الفرنسي، أنتوني موديست، وذلك بسبب الأداء المخيب للآمال، وأن الجماهير غير راضية عنه.

 

الأهلى القلعة الحمراء محمد الضاوي صلاح محسن موديست كريستو الضاوي

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