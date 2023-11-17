فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

يسعى نادي الزمالك للعودة إلى سابق عهده منافسا على كافة البطولات، ووضع مسئولي النادي خطة إحلال وتبديل للوصول إلى أفضل تشكيلة ممكنة من اللاعبين القادرين على حصد البطولات، لذا لجأ النادي الى الحصول على توقيع عدد كبير من اللاعبين المميزين، الى جانب حل أزمة مستحقات نادي سبورتنج لشبونة في صفقة شيكابالا.

يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لحل أزمة إيقاف القيد، من أجل التعاقد مع صفقات قوية، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في العديد من المراكز، خلال انتقالات يناير المقبل.

مجلس إدارة الزمالك



وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن إدارة الكرة في الزمالك، دخلت في مفاوضات سرية مع العديد من اللاعبين من أجل ضمهم لصفوف الفريق الأبيض.

ولمتابعة المزيد حول صفقات نادي الزمالك في الشتاء القادم .. تابع الفيديو جراف التالي: