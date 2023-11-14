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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 366 مقرا انتخابيا و484 لجنة بالقليوبية استعداداً للانتخابات الرئاسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا موسعا؛ لبحث الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2023، والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم، حيث تم تجهيز 366 مقرا انتخابيا على مستوى المراكز والمدن والأحياء  تشمل 484 لجنة فرعية .

وأصدر محافظ القليوبية قرارا بتشكيل لجنة للمرور على كافة المراكز الانتخابية بمراكز المحافظة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية، موجها الجهات التنفيذية بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقاً لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء .

ووجه المحافظ شركتا الكهرباء والمياه بالمرور على كافة المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه أو انقطاع التيار الكهربائي، مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأكد الهجان خلال الاجتماع على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بإزالة ورفع كافة التشوينات والمخلفات حول أسوار المراكز الانتخابية، حتى لا تمثل عائقاً أمام المواطنين وبما يتفق مع الصحة العامة، والتأكد من توفير عدد كاف من المقاعد وإقامة سرادقات ومظلات بكافة المراكز الانتخابية تيسيراً على المواطنين مع تواجد عدد من موظفي الوحدات المحلية لمعاونة ذوي الهمم وكبار السن في الإدلاء بأصواتهم ، إلى جانب مراجعة كافة الطرق المؤدية إلى المراكز الانتخابية وتمهيدها بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالقليوبية .

وخلال الاجتماع أكد الهجان على دور مديريات الشباب والرياضة و التربية والتعليم والثقافة، وذلك لتوعية العاملين بتلك الجهات بالمشاركة فى الانتخابات باعتباره واجب وطني ، مشيرا إلى أهمية دور الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة فى تلك الخطة، مؤكدًا على دور المجلس القومي للمرأة لنشر الوعي بين السيدات للمشاركة بالانتخابات نظرًا لدورهن الكبير والفعال بالمجتمع، هذا إلى جانب دور المرأة لحث أسرتها على النزول للتصويت .

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