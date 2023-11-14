عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ترحيب من قطاع المقاولات بإطلاق منصة إلكترونية لعقود الهندسة والبناء

داكر
داكر

أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بقيام  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بإطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية بدول القارة الإفريقية.

وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أن هذه المنصة هي خطوة جادة وحقيقية لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في هذا المجال بين دول القارة السمراء وهو ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي من استفادة أبناء القارة أنفسهم من ثرواتهم من خلال تعزيز مشاركات الشركات الأفريقية في البنية التحتية وإتاحة الفرص الاستثمارية.

وأكد داكر عبد اللاه أن هذه المنصة ستتعامل مع عدد من الملفات كانت تمثل عراقيل وتحديات في الماضي للعمل المشترك في قطاع المشروعات الهندسية والبنية التحتية بالدول الإفريقية وهي عنصر التمويل وغياب المعلومات والعمالة البشرية المدربة وذلك من خلال طرح جميع بيانات المشروعات المطلوب تنفيذها بالقارة عبر هذه المنصة ويكون للقطاع المصرفي مثل البنك الافريقي للاستيراد والتصدير على سبيل المثل دور  في تمويل هذه الشراكات بين شركات القطاع الخاص والحكومي في هذه الدول .

واقترح المهندس داكر عبد اللاه عددا  من النقاط الهامة التي يمكن  الاستفادة بها في هذه المنصة وهي قيام وزارة التعاون الدولي بصفتها المسؤول الرسمي عن المنصة بعقد لقاءات متتالية خلال الفترة المقبلة مع إتخاذ مقاولي التشييد والبناء والاجابة على استفساراتهم و كيفية تحقيق هذا التعاون وتنفيذ شراكات حقيقية مع نظراء لهم في دول أخرى او الاتفاق على تنفيذ مشروعات بدول أخرى .

و أوضح داكر عبداللاه أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء في مصر هو بيت الخبرة الأول الذي يعرف كيف يتم تحقيق أكبر استفادة من هذه المنصة مؤكدا ضرورة التواصل أيضا مع جمعيات رجال الأعمال المصريين وشباب الأعمال ورجال أعمال الإسكندرية وكل مجتمعات الأعمال التي ترتبط بالاستثمار في أفريقيا بشكل عام لطرح المنصة والتعريف بها والاستماع لرأي القطاع الخاص.

وأكد داكر أنه من خلال هذه المنصة أيضا يمكن عقد اجتماعات ولقاءات مع اتحادات مماثلة لاتحادات مقاولي التشييد والبناء او مجتمع الأعمال بالدول الافريقية للتواصل والاتفاق على سياسة عمل موحدة تضمن دخول الشركات الافريقية سواء بالاستثمار أو الدخول في شراكات لتنفيذ مشروعات القارة الافريقية بسواعد أبنائها بمختلف دولهم الأفريقية .

ونوه داكر إلى ضرورة عقد اتفاقات توأمة مع البنوك المركزية المختلفة بدول القارة تسمح بحرية انتقال الأموال لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالشراكة او الاستعانة بدول أفريقية أخرى لتنفيذها وكذلك الاتفاق على وجود شركات تأمين كبرى تستطيع الدخول للسوق الأفريقي من خلال هذه المنصة للتأمين على العمالة والمعدات.

وأشار إلى أهمية وجود مرونة في تداول المعلومات عبر المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة حول احتياجات كل دولة لتنفيذ مثل هذه المشروعات والمدة المقترحة و التمويلات وكل ما يلزم .

اتحاد الغرف التجارية استثمار العقاري إطلاق منصة الاستثمار العقارى البنك الإفريقي للاستيراد التشييد والبناء التطوير العقارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

قناة عراقية تكشف عن المورد الرئيسي للنفط إلى إسرائيل.. تفاصيل

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

تمرد ضد الرئيس الفرنسي من 10 سفراء.. تفاصيل

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

ترشيحاتنا

لماذا لا نقول البسملة في سورة التوبة؟ كثيرون لا يعرفون السبب

تبدأ من مصر.. وزير الدفاع الفرنسي يعلن عن جولة في الشرق الأوسط

خبير تربوي: 8 معوقات تصعب عملية اكتشاف الطلاب العباقرة في المدارس

Dubai AirShow2023.. مصر للطيران توقع اتفاقية جديدة لشراء 10 طائرات من إيرباص

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

10 أعشاب تعالج الإمساك المزمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

إلهام شاهين: انتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

فيديو

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

خلاف عائلي.. سر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي | فيديوجراف

فلسطين حرة.. نجم الراب العالمي ريدفيل يعرض أسماء الأطفال الشهداء بحفله فى أمريكا

قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ