مزاعم للاحتلال بقتل أيمن نوفل في منطقة مصنع الإسمنت شمال قطاع غزة

زعم جيش الاحتلال أنه داهم مقر كتيبة لحماس ومقر قائدها أيمن نوفل، الذي قُتل الشهر الماضي في غارات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

داهمت قوات الاحتلال البنية التحتية في منطقة مصنع الإسمنت شمال قطاع غزة، ودمرت فتحات الأنفاق وعثرت على أسلحة مختلفة، بما في ذلك قنابل يدوية وبنادق كلاشينكوف ومتفجرات وقذائف آر بي جي ومعدات أخرى.

وخلال العملية، قتل الجنود أيضًا مقاومين كانوا في مكان العملية.

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل الجندية الإسرائيلية نوعا مارسيانو البالغة من العمر 19 عامًا، والتي كانت محتجزة كأسيرة لدى حركة حماس في غزة.

ونشرت حماس مساء الاثنين شريط فيديو لمارسيانو في الأسر.

وبالتالي فمن قتل الأسيرة هي القوات الاسرائيلية التي تستهدف كل شيء.

