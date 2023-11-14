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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يتصدرون اهتمامات الرئيس.. حملة السيسي الانتخابية تلتقي المصريين بالخارج للمرة الثالثة

المصريين بالخارج
المصريين بالخارج

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عدداً من جاليات المصريين في الخارج عبر تقنية "الفيديو كونفراس"، بحضور نصر مطر  المنسق العام لحملة "مواطن بالخارج".

وعبر رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عن سعادته وترحيبه بالسادة المشاركين في اللقاء عبر تقنية "الفيديو كونفراس" من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المصريين بالخارج هم قوة مصر الناعمة، موضحاً أن ملف المصريين في الخارج هو بؤرة اهتمام الدولة المصرية، وأن المرشح دائماً ما يؤكد هذا الاهتمام من خلال العديد من الإنجازات التي حققها في هذا الملف من بينها مبادرة الموقف التجنيدي المصريين في الخارج وإنشاء وزارة الدولة للمصريين بالخارج، مشيداً بدور المصريين في الخارج في العمل على توعية المواطنين المصريين بالخارج بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتلقى المستشار/ محمود فوزي عددا من الأسئلة الشائعة حول تصويت المصريين في الخارج وقدم لها الإجابات المطلوبة.

ومن جانبهم، عبر المشاركين عن سعادتهم بهذا اللقاء وقدموا الشكر لرئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم التي تخص ملف المصريين في الخارج، مشيدين بما حققته الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية وبرئاسة المرشح ليس فقط في ملف المصريين بالخارج وإنما في جميع الملفات والقطاعات.مؤكدين على المشاركة في الانتخابات المقبلة لأنها واجب وطني.

جدير بالذكر أنه شارك في اللقاء ممثلين للجاليات المصرية في عدد من دول العالم من بينهم:الكويت، قطر، البحرين ، الولايات المتحدة،المملكة المتحدة، الصين، عمان، الأردن، روسيا، استراليا، السويد، رومانيا، سويسرا، هولندا، كندا، النمسا،إيطاليا، فرنسا، ألمانيا.

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