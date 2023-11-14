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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد عددا من المراكز والوحدات التعليمية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية موسعة داخل عدد من المراكز والوحدات التعليمية بالجامعة.

واستهل الدكتور تامر سمير جولته بزيارة مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" وذلك لبحث سبل التعاون مع مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة.

يذكر أن مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" يستهدف تنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجى الجامعة ومحافظة القليوبية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

كما تفقد الدكتور تامر سمير امتحانات نصف العام لكلية العلاج الطبيعي بمركز الاختبارات الإلكترونية ، للاطمئنان على سير الامتحانات بالمركز والتأكد من توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الاختبارات الإلكترونية.

كما شملت الجولة تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  التدريب العملي لطلاب الفرقة الثانية تخصص تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية داخل الاستديو التعليمي بالجامعة.

وأكد الدكتور تامر سمير أن الجولة تأتي في إطار حرص الجامعة على المتابعة الدورية والمستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب.

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جامعه ابداع مصر الرقمية الاختبارات الالكترونية الدكتور تامر سمير تكنولوجيا المعلومات تنمية مهارات الشباب رعاية الموهوبين

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