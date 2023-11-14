تتميز بفائدة غذائية كبيرة.. طريقة عمل كفتة الحاتي بالبرغل

تعتبر طريقة عمل كفتة البرغل من اشهى طرق عمل الكفتة؛ حيث أنها تحتاج إلى كمية بسيطة من المكونات المتنوعة، وفي ذات الوقت هي ذات فائدة غذائية كبيرة، ومن الوجبات المحببة للكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار.



المقادير لعمل كفتة الحاتي بالبرغل

500 جرام لحم مفروم

‏¼ كوب برغل منقوع مدة ربع ساعة

‏1 بصل مفروم

‏1 ملعقة كبيرة بصل بودر

‏1 ملعقة كبيرة بيكينج باودر

‏1 ملعقة صغيرة سبع بهارات

‏1 ملعقة صغيرة ملح

‏½ ملعقة صغيرة فلفل اسود

طريقة عمل كفتة الحاتي بالبرغل

1. اعصري البصل المفروم ليجف من الماء تماماً واحتفظي بالماء في طبق جانباً.

2. في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي البرغل والبصل والبهارات والبيكينج باودر، واطحني المكونات حتى تتجانس.

3. في وعاء، ضعي اللحمة وخليط البصل واعجني المكونات حتى تتداخل.

4. غمسي يدك بماء البصل وشكلي اصابع الكفتة عبر استخدام ملعقة خشبية.

5. ضعي الكفتة في صينية فرن مدهونة بالزيت وأدخلي الصينية الى فرن محمى على حرارة 200 درجة مئوية حتى تنضج.