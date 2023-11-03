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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكونات بسيطة وسهلة.. طريقة عمل كفتة البرغل المقلية

طريقة عمل كفتة البرغل
طريقة عمل كفتة البرغل المقلية

تعتبر طريقة عمل كفتة البرغل المقلية من وصفات المطبخ العربي، والتي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، وهي من الأكلات التي تحمل فوائد غذائية كبيرة، ومن الوجبات المحببة للكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار.

 

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قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كفتة البرغل، وهي من الأكلات العربية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 اضحاص، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل كفتة البرغل المقلية

 

طريقة عمل كفتة البرغل المقلية

 

مقادير طريقة عمل كفتة البرغل المقلية :

1 كوب برغل

2 بصل

2 فص ثوم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كيلو لحم مشفي خالي من الدهون

رشة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة قرفة

زيت للقلي

 

طريقة عمل كفتة البرغل المقلية :

_ في محضرة الطعام نضع كل مكونات الكفتة.

_ نخلط حتى يصبح لديكِ عجينة ناعمة.

 _ ندخل العجينة في الثلاجة ثم نشكلها على شكل أصابع.

_ نقلي كفتة الرغل المقلية في الزيت الساخن، ثم تقدم مع الأرز الأبيض، والسلطة.

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