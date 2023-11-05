سر تماسكها.. مكون واحد لعمل كفتة مشوية زي المحلات

تعد الكفتة من الأطعمة المفضلة لدي الكثير لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن وسر تماسكها.



المكونات:

كيلو لحم مفروم.

بصلتين كبيرتين.

نصف حزمة بقدونس مفروم ناعم.

ربع كوب برغل مغسول.

ملح حسب الرغبه.

ربع ملعقه صغيره فلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

معلقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

الطريقة

في وعاء نضع اللحم المفروم مع 3 ملاعق كبيرة دهن ونخلطهما جيداً.

نضيف البرغل المغسول مع البقدونس و الملح والفلفل الاسود وجوزة الطيب والبيكنج بودر ونقلبهما.

نقوم بتصفية البصل من الماء في مصفاة، ثم نقوم بإضافة البصل المصفى للحم ونقلبه جيداً مع باقي المكونات وتترك في الثلاجة لمدة 10 دقائق.

نقوم بتقليب ماء البصل مع القليل من الزيت.

تشكل الكفتة على أسياخ مدهونة بمزيج الزيت وماء البصل واليدين.

نرص الكفتة في صينية بعد تشكيلها.

يمكن رص الطماطم والبصل والفلفل بجانب الكفتة حتى تغطيها طعم رائع.

نقلب الكفتة على الجانبين حتى تنضج تماماً وتتحمر.

نخرج الكفتة من الفرن وترص في طبق مرشوش بالبقدونس المقطع وتقدم بجانب المكرونة أو بجانب الخبز والسلطات والطحينة.

