الجبلي: نستهدف الوصول بصادرات الصناعات الكيماوية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025

قال شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ان مواجهة مخاطر تغير المناخ لم تعد رفاهية، لافتا إلي أن قطاع الصناعة يواجه العديد من التحديات.

وأضاف شريف الجلبي خلال كلمته في قمة مصر الأولى للحد من المخاطر ، ان قطاع الصناعة يواجه تحديات خاصة تتعلق بدوره في الالتزام بالتشريعات العالمية الخاصة بالتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الصناعات الكيمياوية من أكثر الصناعات التي تتاثر بتغير المناخ، موضحا أن هذا القطاع من أكبر القطاعات المصدرة في مصر .

واكمل رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن القطاع يشمل ١٤ ألف شركة، باستثمارات بلغت ٣٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١، وهي تصدر بقيمة ٦.٦ مليار دولار ومن المستهدف ان تصل صادرات القطاع إلى ١٠ مليار بحلول عام ٢٠٢٥.