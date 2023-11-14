فعاليات كبري في حب ودعم الرئيس السيسي بمختلف المحافظات.. شاهد

كشفت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن نشاط متنوع وفعّال لعدد من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي في عدد من محافظات الجمهورية.

وقالت الحملة في منشور لها على منصات التواصل الاجتماعي، إنه استمرارا لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لجميع الجهات والكيانات الداعمة، نستعرض معا أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح ليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023.

حزب مستقبل وطن

نظمت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة المؤتمر الأول لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة بمشاركة آلاف المواطنين.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة السويس مؤتمراً حاشداً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة متنوعة من كافة الطوائف والأحزاب والمؤسسات الدينية والجامعات والجمعيات الأهلية والنقابات والشركات.

كما عقدت أمانة قطاع الأعمال اجتماعاً تنظيميًا لوضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب اجتماعاً مع أمناء المشروعات بالمحافظات لدعم الرئيس السيسي.

حزب الإصلاح والنهضة

أكلق الحزب حملة "مصر تختار الرئيس" للتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمنطقة الابعادية مركز دمنهور محافظة البحيرة.

كما نظم إنفو ديسك ضمن حملة "مصر تختار الرئيس" لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، والتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمنطقة الابعادية بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة.

فيما نظم الاتحاد العام لشباب العمال مؤتمرا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة.