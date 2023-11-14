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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يعلن أسعار تذكرة مباراة مصر وجيبوتي

صدى البلد

أعلن مجدى عبد الغني، لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق،عن سعرتذكرة مباراة منتخب مصر وجيبوتي.
 

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"أعلنت شركة تذكرتي، عن أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر وجيبوتي، المقررلها الخميس المقبل..

المقصورة الرئيسية 250 جنيه

الدرجة الأولى شمال 75 جنيه

الدرجة الثانية 50 جنيه

الدرجة ثالثة يسار علوي وسفلي 30 جنيه".

 

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أولى تدريباته بإستاد القاهرة الدولي، أمس؛استعدادا لمباراة جيبوتي ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

شارك في مران منتخب مصر 22 لاعبا، وهم محمد الشناوي و محمد صبحي و أحمد الشناوي و محمد هاني و عمر كمالو علي جبر و محمد عبد المنعم و أحمد سامي و رامي ربيعة و محمد حمدي و أحمد فتوح و محمد النني و طارق حامد ومروان عطية و حمدي فتحي و إمام عاشور و أحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه و محمود حمادة و مصطفي فتحي وحسين الشحات و محمد شريف .

حضر مران المنتخب، جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة، وحازم إمامعضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

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