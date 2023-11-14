الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية بمرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية.

وشملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود وزارة الداخلية فى ضبط العديد من القضايا التى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.. وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

كما يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع خاصة على النشء والشباب.

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