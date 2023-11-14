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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسر زجاج السيارة وسرقة الفلوس.. تفاصيل استغاثة مهندس على فيس بوك

سرقة
سرقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره من خلال أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من أحد الأشخاص عبر حسابه الشخصي، موجها استغاثة لمساعدته بالعثور على أحد الأشخاص الذي قام بتكسير الزجاج الخلفى لسيارته وسرقة حقيبة من داخلها تحتوى على مبلغ مالى وذلك أثناء تواجده بمقر عمله بمحافظة الجيزة .

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه بالفحص تبين تلقي مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ( مهندس إتصالات - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة ) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من سيارته على النحو المشار إليه.

وتوصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق ، وتاجر أقمشة "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) وذلك بإستخدام سيارة "ملك وقيادة أحدهما ومنتهية التراخيص". 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والسيارة المُستخدمة فى الواقعة وبحوزتهما (المبلغ المالى المستولى عليه - فرد محلى وطلقتين لذات العيار) وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة عن طريق كسر الزجاج الخلفى للسيارة.

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية التواصل الإجتماعي فيس بوك تاجر اقمشة زجاج السيارة سرقة مبلغ مالى كسر الزجاج قسم شرطة حدائق أكتوبر مركز شرطة كرداسة

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