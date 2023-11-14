القبض على مدير شركة مقاولات هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة المنوفية) من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه ضد آخر.

وبالفحص تبين أن المحكوم عليه (مدير وشريك بشركة مقاولات ، مقيم بالجيزة) ومطلوب للتنفيذ عليه فى 7 أحكام فى قضايا (تزوير – نصب – شيك – تبديد – إستيلاء – إيصال أمانة) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان إختبائه وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.