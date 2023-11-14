عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: تنكيس الأمم المتحدة لأعلامها وصمة عار للاحتلال الإسرائيلي وداعميه

صدى البلد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا على قرار الأمم المتحدة تجاه إسرائيل: إن «تنكيس الأمم المتحدة لأعلامها حدادا على أرواح موظفيها بغزة وصمة عار في جبين الاحتلال الإسرائيلي وداعميه وموقف مشرف للأمم المتحدة وأمينها العام». 

وفي وقت سابق كتب وزير الأوقاف من خلال التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: أقول لكل من يرفض غطرسة الاحتلال الإسرائيلي فقط عليك أن تحترم نفسك وسيحترمك العالم كله، مضيفا: إلى أولئك الذين يرفضون غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، أقول يكفيكم احترامًا لذاتكم، واحترام العالم كله لكم.

وشدد الوزير: لا بديل عن وحدة صفنا العربي والإسلامي في مواجهة التحديات التي تستهدف أمننا مع رفضنا القاطع لكل أنواع التمييز السلبي والعنصرية المقيتة بغض النظر ممن تقع أو على من تقع، لا للتمييز العنصري.

وأكد إن إرهاب الدول هو أخطر أنواع الإرهاب وأشده توليدا للكراهية والدول التي تقوم به أو تدعمه لابد أن تجني مرارة ما تزرع يوما ما، إن يكن بانتقام المقهورين فبعدالة مَنْ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

كانت مقار الأمم المتحدة ومكاتبها بأنحاء العالم قامت بتنكيس أعلامها أمس الاثنين، ووقف مسئولوها وموظفوها دقيقة صمت حدادا على 101 من الزملاء في وكالة الأونروا الذين قتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وزير الاوقاف الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

غزة تحرج قادة الغرب.. انقسامات وخلافات تجتاح أمريكا وفرنسا وبريطانيا

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

أمطار واضطراب الملاحة.. بيان مهم من الأرصاد لتحذير هذه المناطق

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر الفلسطيني: غزة تحتاج إلى كثير من المساعدات الطبية

صفارات الإنذار تدوي والدفاع الجوي يطلق الصواريخ.. ماذا يحدث في إيلات؟

رخصة القيادة 2024.. مشفرة بـ شريحة وتحمل نوع المركبة | صور

طعمه يجنن| مظاهرة حب لـ«بسكوت المدارس» على فيس بوك.. ومناشدات لإتاحته بالأسواق

كتائب القسام وسرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال في مواقع مختلفة بغزة.. فيديو

آي صاغة: 475 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب منذ بداية حرب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل اختراق الفنانة نادية لطفي للحصار الإسرائيلي في بيروت لعلاج الجرحى

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

شاهد من أهلها.. كاتب أمريكي يهاجم بلاده ويعلن تضامنه مع غزة |فيديوجراف

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ