وزير الأوقاف: تنكيس الأمم المتحدة لأعلامها وصمة عار للاحتلال الإسرائيلي وداعميه

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا على قرار الأمم المتحدة تجاه إسرائيل: إن «تنكيس الأمم المتحدة لأعلامها حدادا على أرواح موظفيها بغزة وصمة عار في جبين الاحتلال الإسرائيلي وداعميه وموقف مشرف للأمم المتحدة وأمينها العام».

وفي وقت سابق كتب وزير الأوقاف من خلال التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: أقول لكل من يرفض غطرسة الاحتلال الإسرائيلي فقط عليك أن تحترم نفسك وسيحترمك العالم كله، مضيفا: إلى أولئك الذين يرفضون غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، أقول يكفيكم احترامًا لذاتكم، واحترام العالم كله لكم.

وشدد الوزير: لا بديل عن وحدة صفنا العربي والإسلامي في مواجهة التحديات التي تستهدف أمننا مع رفضنا القاطع لكل أنواع التمييز السلبي والعنصرية المقيتة بغض النظر ممن تقع أو على من تقع، لا للتمييز العنصري.

وأكد إن إرهاب الدول هو أخطر أنواع الإرهاب وأشده توليدا للكراهية والدول التي تقوم به أو تدعمه لابد أن تجني مرارة ما تزرع يوما ما، إن يكن بانتقام المقهورين فبعدالة مَنْ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

كانت مقار الأمم المتحدة ومكاتبها بأنحاء العالم قامت بتنكيس أعلامها أمس الاثنين، ووقف مسئولوها وموظفوها دقيقة صمت حدادا على 101 من الزملاء في وكالة الأونروا الذين قتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.