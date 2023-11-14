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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راجل زي أبوه.. فرج عامر يعلق على رفض عمر كمال عبد الواحد الانتقال لبيراميدز

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي قرار اللاعب عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، بعد رفضه لعرض نادي بيراميدز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك: "صاحب موقف واضح وتصرف محترم وراجل زي أبوه".

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، سيكون لاعبًا ضمن صفوف النادي الأهلي، خلال شهر يناير المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المفاوضات بدأت منذ فترة بشكل شفوي ثم بدأت بشكل رسمي، من أجل وصول اللاعب إلى ملعب التتش بالميركاتو الشتوي".

وأضاف أمير هشام: "ما حدث في مودرن فيوتشر، تم عقد جلسة من علاء ميهوب وهيثم عرابي مع عمر كمال عبد الواحد، وتم سؤاله عن رغبته، وأكد اللاعب أنه يسعى لتحقيق حلمه بالتوقيع مع المارد الأحمر، ولكن أرغب في استفادة النادي من ورائي ماديًا أو على مستوى الصفقات".

 

واستطرد: "تم إبلاغ وليد دعبس رئيس النادي بالجلسة وتفاصيلها، وبعدها تواصل عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لفيوتشر، وأبدى القيعي رغبته في ضم اللاعب ومن هنا تم اتخاذ الخطوات الرسمية".

واختتم: "مسئولو نادي مودرن فيوتشر أبلغوا المدير الفني للفريق، بأن اللاعب لن يتواجد مع الفريق في يناير المقبل، ويتم دراسة الموقف من النادي في الوقت الحالي، للاستفادة على الصعيد الفني والمادي، على أن يحصل على لاعبين على سبيل الإعارة ومقابل مادي".

الإعلامي أمير هشام اللاعب عمر كمال المدير الفني للفريق برنامج 90 بيراميدز رئيس نادي سموحة عمر كمال عبد الواحد قناة النهار نادي بيراميدز مودرن فيوتشر

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