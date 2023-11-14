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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تستضيف ندوة «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي» لتوعية الشباب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان اليوم، الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي" نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية.

وتأتى تلك الندوة في إطار حرص الجامعة على دورها في نشر الوعي وتنمية المشاركة المجتمعية لدى طلابها.

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وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن استضافة هذه الندوة دليل على اهتمام الدولة بالشباب.

وقال إن ضيوف الندوة نموذج يحتذى بهم، موضحت أن الجامعة تحرص على مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية المختلفة، لأنها تسهم في بناء شخصية الطالب بشكل أفضل.

وأضاف أنها العامل الأساسي لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

وذكر رئيس جامعة حلوان أن مهمة الجامعة هي إعداد الشباب إعدادًا جيدًا، وحث على الدور المهم للأسرة والمرأة المصرية في إعداد وتأهيل الشباب، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية هي كل المجتمع، فهي من تنشئ الطالب والطالبة السوية، ولها دور أساسي في بناء المجتمع.  

وتحدث الدكتور "قنديل" عن أهمية المشروعات والإنجازات التي تشهدها مصر، ودور الشباب في استكمال تلك الإنجازات.

كما حث الطلاب على ضرورة المشاركة  الإيجابية في الانتخابات القادمة، مشددا على أهمية وحدة الصف المصري، ومؤكدًا أن بلدنا تحتاج أن  نكون صفًا واحدًا ونظهر أمام العالم متماسكين كوحدة واحدة.

وحضر الندوة نخبة من أعضاء مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، وهم  الدكتورة غادة علي، عضو مجلس نواب، ومحمد عبد العزيز، عضو مجلس نواب،  وأحمد فتحي، عضو مجلس نواب، ومحمد السباعي، عضو مجلس نواب، وحسن شاهين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتورة رغدة محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وأكدوا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالشباب من خلال المشروعات القومية الضخمة، مشيرين إلى أن الهدف من الندوة هو تعزيز التواصل مع الشباب وتوضيح أهمية مشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات، ما يسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.

وشددوا على أهمية استمرار التواصل مع الشباب من طلاب الجامعات المصرية، وإتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وأفكارهم، لا سيما فى ظل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهم، انطلاقًا من قناعتها بقدرات وإمكانيات وطاقات الشباب المصرى على التحدي والتفوق فى جميع المجالات.

وشهدت الندوة تفاعلا كبيرا من الطلاب، حيث تم فتح باب الحوار والاستماع لجميع تساؤلاتهم وآرائهم.

وعقدت الندوة تحت إشراف وحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت، أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

جامعة حلوان تستضيف ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي لتوعية الشباب5
جامعة حلوان تستضيف ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي لتوعية الشباب5
جامعة حلوان تستضيف ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي لتوعية الشباب4
جامعة حلوان تستضيف ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي لتوعية الشباب4
جامعة حلوان تستضيف ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي لتوعية الشباب3
جامعة حلوان تستضيف ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي لتوعية الشباب3
جامعة حلوان تستضيف ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي لتوعية الشباب2
جامعة حلوان تستضيف ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي لتوعية الشباب2
جامعة حلوان تستضيف ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي لتوعية الشباب1
جامعة حلوان تستضيف ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي لتوعية الشباب1
جامعة حلوان تستضيف ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي لتوعية الشباب
جامعة حلوان تستضيف ندوة نعم للمشاركة.. خليك إيجابي لتوعية الشباب
مجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان نعم للمشاركة خليك إيجابي شباب الأحزاب والسياسيين Jobs Education

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