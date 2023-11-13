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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لإعلانها خالية من الأمية.. تعليم الكبار ومحافظة الغربية يبحثان سبل التعاون والشراكة

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي ،الدكتور محمد ناصف

استقبل الدكتور طارق رحمي ،محافظ الغربية، الدكتور محمد ناصف،  رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بديوان عام المحافظة اليوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر 2023. 

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استهل المحافظ اللقاء بترحيبه بالدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، مقدما الشكر والتقدير للهيئة علي جهودها المبذولة؛ معربا عن استعداده الكامل لتقديم الدعم اللازم للنهوض بملف محو الأمية على صعيد المحافظة.

وأكد رحمي، على ضرورة ربط محو الأمية بالتوعية، مشيرا إلى أن اللقاء تناول سبل التعاون بين الجانبين ، لتكثيف جهود الهيئة داخل المحافظة، في ظل ما تحقق من إنجاز هذا العام في خفض نسبة الأمية بالمحافظة ؛ من أجل إعلان المحافظة خالية من الأمية . 

من جانبه وجه الدكتور محمد ناصف، الشكر لمحافظ الغربية على دعمه الكامل لفرع الهيئة بالغربية،وخصوصا بعد حصول فرع الغربية على المراكز المتقدمة بين المحافظات لهذا العام من تحقيق المستهدف،والنزول إلى هذه النسبة.

وهنأ ناصف المحافظ بحصول المحافظة على المركز الأول في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف ناصف أن الهيئة هذا العام محت أمية أكثر من 903 ألف ،بفضل تعاون الجهات الشريكة ،وأبناء الهيئة المخلصين.

وأكد ناصف أن تأمين الوطن بالعلم لايقل أهمية عن تأمينه بالسلاح ، و أن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي، ولا يمكن أن يحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ( الاقتصادية – والاجتماعية – والبيئية   ) دون القضاء على الأمية الهجائية، وأن منظومة الإصلاح التي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها" مبادرة حياة كريمة" ما هي إلا حزمة من الإجراءات والإصلاحات؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للارتقاء بجوانب الشخصية المصرية ؛ ليحيا المواطن المصري حياة تليق به.

،وفي نهاية اللقاء تم تكريم المتحررين من الأمية، وتم تبادل الدروع.

وحضر اللقاء، محمد أبو النبايل ،مدير عام فرع الهيئة بالغربية، وإيهاب أحمد مدير العلاقات العامة بالهيئة، والدكتور وليد حويلة ،مدير إدارة التدريب بالهيئة، وأحمد عبد الموجود، مسؤول الاتصال السياسي بالهيئة، وهشام فهيم ، التوثيق الفوتوغرافي، وأحمد عبد الغني،من العلاقات العامة بالغربية.

محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار7
محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار7
محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار6
محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار6
محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار5
محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار5
محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار4
محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار4
محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار3
محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار3
محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار2
محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار2
محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار1
محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار1
محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار
محافظ الغربية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار
محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتور محمد ناصف الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار محو الأمية المحافظة خالية من الأمية

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