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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مبادرة 100 يوم صحة تصل كلية التربية بجامعة الفيوم

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة بكلية التربية بجامعة الفيوم

 استضافت كلية التربية بجامعة الفيوم  فريق عمل ١٠٠ يوم صحة ، تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور آمال جمعة عميد كلية التربية، والدكتور عبد الناصر شريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نيفين مجدي منسق المبادرة بإدارة البندر، التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣م.

يذكر أن زيارة الفريق الطبي تأتي ضمن قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم بالتعاون مع مديرية الصحة لعمل ندوات توعوية بطرق الوقاية والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (١٠٠ يوم صحة) بعدد من الكليات.

حيث قام فريق المبادرة بكلية التربية بعمل توعية للطلاب بالمبادرات القومية المتعلقة بالصحة، كما تم عمل توعية للطالبات بطرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والكشف الطبي اللازم لمنتسبي الكلية، والتي شملت فحوصات الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام، والفحص المبدئي العشوائي لأمراض السكر وضغط الدم ووظائف الكلي.

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الفيوم اخبار الفيوم 100 يوم صحة كلية التربية المبادرة الرئاسية

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